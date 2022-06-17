АКРА повысило кредитный рейтинг Реалист Банка до уровня «В+» (ru)

Реалист Банк сообщает о повышении Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством (АКРА) кредитного рейтинга банка до уровня «В+» (RU). Прогноз по рейтингу - «Стабильный».

Повышение кредитного рейтинга Реалист Банка обусловлено ростом оценки бизнес-профиля.

Другие ключевые факторы рейтинговой оценки — сильная достаточность капитала, нейтральная оценка риск-профиля, удовлетворительная позиция по фондированию и ликвидности — остались без изменений.

При этом «стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев.

Аналитики агентства полагают, что дальнейшее позитивное изменение рейтинга является возможным в случае роста диверсификации ресурсной базы с одновременным повышением показателей ликвидности.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных Реалист Банком, информации из открытых источников и баз данных АКРА.