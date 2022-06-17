Добыча золота в Амурской области снизилась

На 0,3% – до 5,86 тонны.

Недропользователи Амурской области с начала года добыли 5,86 тонны золота, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает агентство «Прайм».

«На 1 июня 2022 года в области добыто золота на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года», — отметили в министерстве природных ресурсов.

На 1 июня 2021 года в регионе было добыто 5878,9 килограмма золота, на 1 июня 2022 года — 5861,8 килограмма, в том числе рудного — 5245,1 килограмма, россыпного — 616,7 килограмма. Прирост добычи россыпного золота составил 37,6 килограмма.