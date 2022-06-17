Объем вывоза угля может сократиться в Кузбассе на фоне санкций

Эмбарго с 10 августа вводят страны ЕС, Япония и Южная Корея, передает слова губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева агентство «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

«Четыре года подряд в Кузбассе один и тот же объем вывоза – примерно 52 миллиона тонн. В этом году должно было быть добавлено 5 миллионов тонн, но ждем от РЖД подтверждения (объемов вывоза) на 3-4 квартал. В 1-2 квартале у нас даже было определенное падение по сравнению с прошлым годом. Оно имеет и объективные обоснования. Для многих российских компаний, которые попали под санкции, стали закрываться европейские рынки, и не только угольщикам. Компании, которые традиционно работали на Запад,… разворачиваются на Восток… Для железной дороги это тоже очень сложный период, надо все это сбалансировать», — сказал Цивилев.