«Горный» на скорости: МТС запустил высокоскоростной мобильный интернет в коттеджных поселках Иркутского района

Компания сообщает о покрытии высокоскоростным мобильным интернетом новые коттеджные поселки Иркутского района Приангарья. Это стало возможно благодаря установке дополнительного телеком-оборудования четвертого поколения в поселках по Байкальскому и Качугскому трактах, где уже проживает около трех тысяч человек.

Так, высокоскоростной интернет во втором квартале 2022 года появился у жителей коттеджного микрорайона поселка «Горный» на 15 километре Качугского тракта, а также в коттеджных поселках «Династия» и Royal Park,на 19-ом и 20-ом км Байкальского тракта соответственно.

Скорость интернета позволит жителям пригорода смотреть любимые кино и сериалы, вебинары, работать удаленно, обмениваться тяжелыми мультимедиа, играть в онлайн-игры, решать насущные вопросы, в частности пользоваться сервисами видеосвязи, skype, а также госуслугами, обучающими программами, и всегда оставаться на связи с родными и близкими.

«Последнее время в Приангарье все популярнее становится жить за городом в своем доме, застройщики следуют трендам и активно вводят в эксплуатацию новые современные коттеджные микрорайоны различной концепции. Мы, в свою очередь, планируем новое покрытие или улучшение существующей сети, чтобы владельцам загородного жилья были доступны все интернет-сервисы. Скоростной интернет является основой для развития комфортной инфраструктуры в пригороде Иркутска. В ближайших планах - запуск сети еще в нескольких коттеджных поселках, в частности в поселке «Светлый Яр» по Голоустненскому тракту, а также в «Еловом» и «Патронах» по Байкальскому тракту», -- комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.