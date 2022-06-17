Проект перестройки БрАЗа передан на Государственную экологическую экспертизу

Проект подразумевает глубокую модернизацию мощностей БрАЗа. На смену технологии Содерберг, по которой завод работает со времени основания, придет самая передовая на данный момент технология предварительно обожженного анода, что позволит добиться кардинального снижения нагрузки на экологию.

Восемь ныне действующих корпусов электролиза демонтируют. Построенное на их месте производство оборудуют современными электролизерами РА-550 разработки инженеров РУСАЛа. Выброс фторидов и сернистых соединений на новом производстве будет снижен в 10 раз, бенз(а)пирена – до нуля. Завершить модернизацию БрАЗа планируется к 2030 году.

- Работа над проектом кардинальной перестройки БрАЗа ведется с 2021 года. Полтора месяца назад он успешно прошел общественные слушания, был подписан соответствующий протокол. Сейчас документация передана на ГосЭкоЭкспертизу, ее результаты станут известны в сентябре. Следующий этап - Главная Государственная Экспертиза, которая должна завершиться к концу года. Затем - получение разрешения на строительство, которое мы планируем начать в 2023 году, - прокомментировал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин.