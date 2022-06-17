Пробег скручивают на 67% автомобилей, продаваемых в Иркутской области

Эксперты автомобильного портала Дром выяснили (исследование есть у SIA.RU), что около 67,1% машин на вторичном рынке Иркутской области имеют признаки скрученного пробега. В среднем по стране этот показатель составляет 65%. Данные получены на основе анализа более 250 тысяч авто, проданных в 2022 году.

Рекордсмены по скрученному пробегу ездят по дорогам Еврейской автономной области, Хакасии и Республики Алтай. В этих регионах цифры на одометре не соответствуют действительности примерно у 70% машин. Реже остальных россиян пробег скручивают москвичи и петербуржцы. В столицах около 45% авто имеют признаки скрученного пробега.

Чаще всего одометр «корректируют» у Toyota Camry, Лады Приора и Toyota Corolla. В целом действует правило: чем ниже стоимость машины, тем выше вероятность того, что пробег будет скручен. Так, у 68% автомобилей стоимостью до 800 тысяч рублей могут быть изменены показатели одометра. Реальный пробег у таких машин скручивали два раза и в среднем занизили в сумме на 150 тыс. км.

Также довольно большие шансы купить машину с измененными показателями километража в сегменте стоимостью от 800 тысяч до 1,5 млн рублей. Тут у 59% машин есть признаки скрутки пробега. В среднем это делали два раза, и в итоге уменьшили на 95 тысяч км. А у 43% авто стоимостью от 1,5 млн до 3 млн данные одометра занижали на 90 тысяч км хотя бы один раз.

Покупатели дорогих автомобилей также не застрахованы от мошенничества с пробегом. На рынке 43% авто стоимостью от 3 до 5 млн рублей продаются с подозрением на «коррекцию» показаний одометра. В среднем у этих машин пробег уменьшали на 69 тысяч км. У каждого третьего автомобиля стоимостью от 5 млн рублей также меняли показатели километража, как правило, это делали один раз и не более, чем на 39 тысяч км.