Игорь Кобзев принял участие в панельной дискуссии «Клуба губернаторов» на ПМЭФ-2022

Главы десяти субъектов РФ обсудили в рамках панельной дискуссии «Регионы – локомотивы новых возможностей» новые вызовы, вопросы поддержки и развития экономики в современных условиях. При этом они сошлись во мнении о том, что пока, несмотря на санкционное давление, в регионах наблюдается положительная динамика по основным экономическим показателям.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на встрече отметил, что за 4 месяца 2022 года в областной бюджет поступило 83,7 млрд рублей собственных доходов, что на 59,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. И это восьмое место по темпу роста среди регионов страны.



Бюджет наполнялся преимущественно налогами, уплаченными за экономически благоприятный 2021 год, когда цена на нефть стабилизировалась. Именно рост цен на «черное» золото стал основным фактором увеличения доходов областного бюджета. Платежи крупнейших нефтедобывающий компаний за 4 месяца 2022 года возросли на 16,7 млрд рублей, что в три раза превышает аналогичный показатель 2021 года.



Также Игорь Кобзев подчеркнул, что в условиях санкций Иркутская область может стать центром авиастроения. В столице региона строят современные отечественные лайнеры МС-21, которые должны прийти на замену зарубежным самолетам.



– Ещё до введения санкций Объединенная авиастроительная корпорация уделяла внимание вопросам импортозамещения. Так, в Иркутске при участии Фонда развития промышленности было создано предприятие, которое производит комплектующие для МС-21. Поднять авиапром – государственная задача, и я приложу максимум усилий, чтобы эти проекты были реализованы, – заявил Игорь Кобзев.



Напомним, что программа импортозамещения действует в Иркутской области с 2017 года. В ее рамках предстоит заместить 45 видов ввозимой продукции отечественной. На данный момент этот показатель выполнен на 50%. В регионе производят станки, музыкальные инструменты, лекарства, тест-полоски для глюкометров, комплектующие для МС-21, лакокрасочные материалы, удобрения, резиновые изделия, кирпич, железобетонные конструкции и многое другое.