Золото выросло на ослаблении доллара

Ослабление доллара США нивелировало давление со стороны повышения процентной ставки ФРС, сообщает агентство «Прайм».

Спот-цены на золото выросли на 0,9% до 1849,68 доллара за унцию, а фьючерсы на золото на COMEX выросли в цене на 1,7% до 1849,90 доллара за унцию. Доллар США снизился на 1,6%.

ФРС, судя по всему, намерена бороться с ускорением инфляции путем активного повышения процентной ставки, что оказывает некоторое давление на котировки золота, которые в последнее время колеблются в диапазоне, отметил Дэвид Мегер из High Ridge Futures.

Рост цен на золото в четверг последовал вопреки резкому падению на Уолл-стрит, обусловленному опасениями относительно рецессии.