В мае цены на продукты в Иркутской области выросли на 0,2%

В мае существенно снизились цены на некоторые виды плодовоовощной продукции, сообщает Иркутскстат.

Подешевели огурцы (на 30%), капуста белокочанная (25%), помидоры (14%), апельсины (5%) и бананы (3%). Цены на яйца куринные и сахар стали ниже на 21% и на 2% соответственно.

По отдельным группам товаров и услуг индекс потребительских цен в мае составил:

на товары – 100,2%,

продукты питания (без алкогольных напитков) – 100,1%,

алкогольные напитки – 102,2%,

непродовольственные товары – 100,0%.

на платные услуги – 100,4%.

После резкого скачка цен в феврале-марте продолжает дешеветь бытовая техника: на 6-8% – мониторы для настольных компьютеров, флеш-накопители USB, телевизоры, триммеры, машины стиральные автоматические, электроутюги с терморегулятором и пароувлажнителем, наушники беспроводные, дрели электрические. На 2-3% доступней по цене стали миксеры, блендеры, смартфоны, печи микроволновые, швейные машины, фотоаппараты, ноутбуки, бытовые плиты, электрочайники и батарейки.

К началу строительного сезона на 3-9% упали в цене ранее резко подорожавшие стройматериалы: еврошифер, металлочерепица, рубероид, плиты древесностружечные.

Цены на бензин остались на уровне апрельских

Наблюдалось и удорожание отдельных товаров. Самые значительные среди продовольственных товаров лимоны и баранина (на 15%), виноград (14%), хлопья из злаков (8%), смеси сухие молочные для детского питания, масло оливковое, яблоки, зелень свежая (6%). Из непродовольственных – жидкое мыло, зубные щетки, учебники, учебные пособия, дидактический материал для общеобразовательной школы, школьные тетради (на 10-11%), парфюмерно-косметические товары и моющие, чистящие средства подорожали на 5%.

Алкогольная продукция подорожала на 2,2%, в том числе пиво (3,1%), коньяки (2,3%) и вина виноградные (2,2%), водка и шампанское (1,4%).

Тенденция снижения цен коснулась и медицинских товаров, в среднем по группе – более 1%.

Примеры снижения цен есть и в сфере услуг. В среднем на 6% подешевел зарубежный туризм: путевки в страны Азии – на 13%, ОАЭ – 12%, в Беларусь, Египет, Турцию, страны Ближнего Востока – на 8-10%.

Проживание в гостинице 2* подешевело на 8%. На 7% снизилась процентная ставка по потребительским кредитам. Санаторно-оздоровительные услуги обойдутся дешевле в среднем на 5%.