ВТБ запустит онлайн-банк в Telegram

Банки ищут альтернативные способы проведения операций в условиях удаления их приложений из магазинов из-за санкций.

Попавший под блокирующие санкции США банк ВТБ планирует до конца 2022 года запустить цифровой банк в мессенджере Telegram. Об этом РБК рассказал член правления ВТБ Святослав Островский.

Усовершенствовать свой цифровой банк в Telegram в скором времени планирует и Альфа-банк, который находится под теми же санкциями, сказал РБК его представитель. Аналогичный функционал частично внедрен в МТС Банке.

В марте 2022 года после введения санкций мобильное приложение «ВТБ Онлайн» было удалено из магазина приложений на iPhone — App Store. В результате оно перестало работать на iPhone. На Android приложение продолжает работать (удалено из магазина приложений Google Play, но доступно для скачивания напрямую с сайта ВТБ). Позже в App Store появилось приложение «Баланс», которое полностью копирует функционал «ВТБ Онлайн». Также ВТБ доработал функционал своего интернет-банка под мобильные устройства.

«Мы видим, что привычки клиентов меняются — они больше времени стали проводить в Telegram и социальных сетях, пользуются такими сервисами как точкой входа в цифровое пространство вместо браузера. Поэтому мы предложим клиентам полноценный онлайн-банк в Telegram, дав возможность удобно и безопасно делать платежи, переводы, просматривать баланс и оформлять продукты», — объяснил выбор мессенджера Островский.