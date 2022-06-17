Где заряжать автомобиль: иркутским студентам рассказали о сети электрозаправок En+ Group

За электромобилями – будущее, считают эксперты. Они должны внести значительный вклад в снижение уровня выбросов. Продажи электрокаров активно растут и в мире, и в России. Иркутская область является одним из лидеров в стране по количеству личных электромобилей на душу населения. Многие эксперты уверены, что Иркутск, вполне, может претендовать на роль столицы по развитию электрического транспорта. Но развитие электротранспорта невозможно без полноценной сети заправок. Благодаря En+ Group в последние годы в Приангарье решается и этот вопрос. Неудивительно, что к теме электротранспорта повышенное внимание проявляют студенты.

En+ Group недавно организовала экскурсию по сети электрозаправочных станций для студентов первого курса специальности «Электрические станции, сети и системы» Иркутского энергетического колледжа (ИЭК). По словам преподавателя Ирины Арсентьевой, в рамках проектной деятельности ребята выбрали тему электротранспорта и самостоятельно собирают электровелосипед, поэтому зарядная инфраструктура, которая развивается в Иркутской области, тоже находится в сфере их интересов.

Иван Сазонов, студент ИЭК:

– Это тема будущего и за электромобилями будущее. Мир пытается отказаться от двигателей внутреннего сгорания и перейти на электрическую энергию, в том числе для улучшения экологии. Сегодня мы узнали столько полезной информации для дальнейшей работы над проектом, это неоценимый опыт и знания, все интересно и доступно, спасибо за такую возможность.

Специалисты компании рассказали участникам об устройстве комплексов, принципе их работы, используемом оборудовании и программном обеспечении. Ребятам продемонстрировали процесс зарядки электромобиля с использованием мобильного приложения. En+ Group использует комплексы зарубежного и российского производства, оборудование хорошо показало себя в работе. За 1,5 года работы услугами станций воспользовались свыше 1400 клиентов, они потребили более 120 тысяч киловатт-часов электроэнергии.

Алексей Висящев, руководитель проекта создания сети заправочных станций En+ Group:

– Мы стремимся обеспечить растущую аудиторию владельцев электромобилей быстрой зарядной инфраструктурой, чтобы планировать дальние поездки им было проще, а количество экологичного транспорта в регионе увеличивалось. Уже до конца этого года в Иркутской области дополнительно к восьми существующим станциям En+ Group появятся ещё 10, в том числе по направлению к Ольхону, югу Байкала, а также на трассах в Усольском, Черемховском и Братском районах.

Иркутская электросетевая компания (ИЭСК), которая развивает сеть заправочных станций En+ Group, и Иркутский энергетический колледж (ИЭК) связывает многолетнее сотрудничество. Компания поддерживает инициативы студентов, проводит экскурсии, помогает колледжу в оснащении оборудованием учебного полигона. Специалисты ИЭСК принимают участие в образовательном процессе – входят в члены государственной аттестационной комиссии и отборочной комиссии на целевое обучение, а также выступают в качестве преподавателей. Ежегодно студенты проходят практику в филиалах ИЭСК, а лучшие учащиеся получают возможность трудоустройства. Всего в ИЭСК работает 239 выпускников ИЭК. Заключено 35 договоров на целевое обучение, 21 выпускник целевого набора ИЭК трудоустроен в настоящий момент, остальные – продолжают обучение.