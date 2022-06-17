Без реформ возврат российской экономики к уровню 2021 года займет 10 лет – Греф

Об этом он заявил на XXV Петербургском международном экономическом форуме.

«Если ничего не делать, то возврат российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно 10 лет», – передает РИА Новости слова главы Сбербанка Германа Грефа.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Наиболее «жесткий» прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%.