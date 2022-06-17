Строительные материалы в Иркутске подешевели, несмотря на рост продаж

В апреле-мае 2022 года продажи товаров для ремонта и стройматериалов в целом по России выросли на Авито на 22% по сравнению с прошлым годом (данные есть у SIA.RU). В первой половине июня тренд продолжился — рост продаж по сравнению с весной составил 35%. В Иркутске в этом году товары для ремонта и строительства стали покупать на 16% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Впервые за два года популярные категории материалов начали дешеветь. Сильнее всего на Авито за год снизилась стоимость товаров для строительства стен — на 36%. Цены на товары для кровли и водостока снизились на 21%, на пиломатериалы и общестроительные материалы (кирпич, плитка, блоки), а также крепеж — на 19 и 16% соответственно.

В категории пиломатериалов в июне сильнее всего подешевели брусок и оцилиндрованное бревно — на 46 и 39%.

В сыпучих материалах цена снизилась на гравий (-44%). щебеночно-песчаную смесь (-54%) и торф (-25%).

Сильнее всего за год на Авито выросли продажи листовых материалов (75%) и строительных смесей (62%)

Илья Адамский, руководитель категории «Строительство и мебель» в Авито:

«Весной и летом мы наблюдаем всплеск интереса к строительству и ремонту по всей России. Во многом этому способствовало распространение льготной ипотеки на возведение частных домов, а также а также переориентация трат — с путешествий на обустройство своих загородных участков. Продажи стройматериалов и товаров для ремонта с прошлого года выросли на 22%. При этом пользователи Авито чаще всего покупают инструменты, которые составляют 21% от общего числа продаж всех товаров категории, а также популярностью пользуются пиломатериалы с общей долей 9%».

Число покупок дверей в апреле-мае на Авито выросло на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость товара составила 7 000 рублей. Окна и материалы для балконов в июне приобретали на 41% чаще. Средний чек покупки составил 3 450 рублей. Продажи строительных инструментов за год выросли на 45%, их можно приобрести в среднем за 8 500 рублей. В Иркутске двери стали покупать на 35% чаще, покупка товара обойдется в среднем в 6 510 рублей. Продажи окон и материалов для балконов в городе выросли на 49%, их средняя стоимость составила 3 855 рублей. Инструменты иркутяне приобретали на 25% больше, чем в прошлом году, а их покупка обойдется в среднем в 7 850 рублей.

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Популярность стройматериалов и расходников для ремонта среди россиян также растет. Больше всего выросли продажи крепежных изделий и электрики — в апреле-мае такие товары покупали в два раза и на 81% чаще соответственно. Средний чек покупки элементов для крепежа составил 970 рублей, при этом цена за год снизилась на 16%, а электрику можно было приобрести в среднем за 3 500 рублей. В Иркутске крепежные элементы покупали на 73% чаще, средняя стоимость товара составила 580 рублей. Продажи электрики в городе выросли на 79%, покупка материалов обойдется в среднем в 1 835 рублей.

Листовые материалы продавали на 75% чаще по сравнению с прошлым годом, средняя стоимость товаров составила 1 420 рублей. Продажи товаров для отделки с прошлого года выросли на 66%, покупка материалов обойдется в среднем в 1 600 рублей. Количество сделок по продаже строительных смесей выросло на 61%, их средняя цена составила 1 360 рублей. В Иркутске число покупок листовых материалов за год выросло на 58%, приобрести их можно в среднем за 1 860 рублей. Продажи товаров для отделки в городе выросли на 72%, их средняя стоимость составила 1 220 рублей.

Строительные смеси приобретали на 32% чаще, покупка товара обойдется в среднем в 1 470 рублей.

Лаки и краски по сравнению с прошлым годом покупали на 50% чаще, приобрести товары можно в среднем за 1 640 рублей. Товары для изоляции приобретали на 45% больше, а для строительства стен — на 13% чаще. Покупка таких стройматериалов обойдется в среднем в 1 140 рублей и 2 700 рублей соответственно. Материалы для стен с прошлого года подешевели на 36%. Продажи досок выросли на 75%, а бруса — на 61%. Средняя стоимость досок за м3 составила 12 900 рублей, с марта стоимость товара снизилась на 8%. Брус можно приобрести в среднем за 12 350 рублей за м3, что дешевле цены марта на 23% Лаки и краски иркутяне покупали на 67% чаще, а товары для изоляции — на 22% больше. Средняя стоимость материалов в городе составила 1 380 рублей и 1 465 рублей соответственно. Продажи товаров для строительства стен выросли на 19%, их покупка обойдется в среднем в 2898 рублей. Доски в Иркутске приобретали на 80% чаще.