Первая мобильная электрическая подстанция введена в Иркутской области

Уникальный для региона комплекс мощностью 40 мегавольтампер ввела в работу компания En+ Group. Как сообщили в компании, мобильный комплекс будет наиболее востребован во время внеплановых отключений, разгрузки сетей в пиковый период нагрузок, а также во время ремонтных работ на подстанциях Иркутска и Иркутского района.

Мобильную подстанцию можно свободно перемещать автомобильным транспортом и вводить в работу в кратчайшие сроки. Оборудование имеет компактные размеры, может функционировать диапазоне от -60 до +40 градусов и способно обеспечить электроснабжением населенный пункт численностью до 10 тысяч человек. Комплекс можно подключить как к кабельным, так и к воздушным линям электропередачи.

Мобильная подстанция включает два передвижных модуля. Первый – высоковольтный – состоит из силового трансформатора и распределительного устройства; второй – низковольтный – из блок-контейнера с распределительным устройством для подключения потребителей по сети 6 и 10 киловольт, а также шкафного оборудования релейной защиты и автоматики, учета, связи и телемеханики.

Перед запуском провели пуско-наладочные работы и обучение персонала. Комплекс установлен на подстанции "Луговая" вблизи города Шелехов на период выполнения текущего ремонта трансформатора. Мобильная подстанция обеспечивает перевод и распределение 7 мегаватт промышленной нагрузки.

Модернизация инфраструктуры регионов и пополнение технического резерва современным оборудованием – одно из ключевых направлений развития компании. Его обозначил основатель En+ Group Олег Дерипаска.