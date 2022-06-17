Сбер на ПМЭФ рассказал о цифровых решениях на транспорте

Вице-президент Сбербанка Михаил Чачин принял участие в сессии «Цифровая революция персональной логистики», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

Участники дискуссии обсудили перспективы развития цифровых сервисов на транспорте. В фокусе внимания были вопросы: возможно ли быстро устранить транспортное неравенство на территории крупнейшей страны мира? как сделать Россию удобной для путешествий? насколько отечественные решения способны заместить западные?

Михаил Чачин рассказал, что Сбер активно участвует в процессе цифровизации пассажирских перевозок. Так, в части безналичной оплаты проезда компания представлена в большей части территории страны. В 147 городах работает эквайринг Сбера. В 40 городах реализован автоматизированный учёт льготников по банковской карте «МИР» (технология Social ID). Средства видеонаблюдения и биометрической идентификации Сбера обеспечивают безопасность более чем на 100 транспортных объектах: вокзалах, аэропортах и т. д. В 5 городах запущена цифровая платформа по управлению общественным транспортом, разработанная Сбером.

Михаил Чачин, вице-президент Сбербанка:

«Цифровые решения Сбера работают на всех видах транспорта и уже сейчас мы имеем необходимый пул решений для реализации бесшовного перемещения пассажиров по территории РФ, что крайне позитивно отразится как на мобильности населения внутри ʺдомашнегоʺ региона, так и на развитии туристических маршрутов. Но для того, чтобы реализовать идею ʺВезде как домаʺ нужна помощь федерального центра.

Рынку не хватает стандарта по развитию мультимодальности и его должен разработать регулятор, а мы и, уверен, другие участники рынка готовы подключиться к рабочей группе для обсуждения всех деталей».

Модератором встречи выступила исполнительный директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова. Среди спикеров также были: заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов; губернатор Камчатского края Владимир Солодов; заместитель генерального директор ОАО «Российские железные дороги» Евгений Чаркин; генеральный директор ООО «Городская мобильность» Андрей Черемных; заместитель главы Ростуризма по цифровой трансформации Евгения Чухнова; заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» Антон Мацкевич.