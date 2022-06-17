Сильные дожди, грозы и град пройдут в Иркутской области 18 июня

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июня в центральных, южных, Нижнеудинском, Тулунском, днем в верхнеленских районах ожидаются сильные дожди, в северо-западных, Зиминском и днем в Усть-Кутском районах сильные, местами очень сильные дожди, ливни, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

17-19 июня местами по области ожидается чрезвычайная (V класса) и высокая (IV класса) пожароопасность лесов.

«Настоятельно рекомендуем быть предельно осторожными. Усиление ветра способствует распространению пожаров. Запрещено пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств, палы сухой травы и сжигание мусора. В регионе действует особый противопожарный режим», – говорят в МЧС.