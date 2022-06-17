Курс доллара и отрицательные процентные ставки по валютным вкладам. На ПМЭФ обсудили беспрецедентные вызовы для финансового рынка России

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер провёл собственную сессию «Российский финансовый сектор в новых условиях». Дискуссию с участием представителей ведущих российских банков, Банка России и Минэкономразвития модерировал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Как отметил Александр Ведяхин, в последние три месяца финансовая система страны столкнулась с беспрецедентными вызовами, которые включают в себя и технологические проблемы, и работу финансовых рынков, и финансирование инвестиционных проектов.

Два вопроса, которые сегодня волнуют каждого, — курс рубля по отношению к доллару и ключевая ставка Банка России. В начале дискуссии аудитории было предложено выбрать, какой курс рубля они считают комфортным для ведения бизнеса и какой уровень ключевой ставки является для них приемлемым. 52% присутствующих проголосовали за диапазон 70–90 рублей за доллар, а наиболее популярным ответом относительно размера ключевой ставки стал вариант 5% (42% голосов).

По мнению участников сессии, размер ключевой ставки определяется тем, какую инфляцию и какую экономическую модель мы хотим видеть в России в ближайшие годы, а стоимость рубля по отношению к доллару является производной от текущего состояния экономики. В ходе дискуссии эксперты обозначили такие аспекты, как необходимость создания новой финансовой инфраструктуры, повышение доступности долгосрочных кредитов, в том числе для высокорисковых проектов импортозамещения, определение статуса замороженных активов, организация здоровой конкурентной среды, гибкое регулирование финансового рынка и запуск финансовых решений (включая аналоги ушедших из России Apple Pay и Google Pay) с открытой инфраструктурой, к которым могли бы подключаться различные банки. Участники сессии также обсудили возможность выхода российского финтеха за пределы России, в частности в страны ЕврАзЭС и ШОС.

Дискуссия завершилась голосованием на актуальную тему отрицательных процентных ставок по валютным средствам — такая мера сейчас обсуждается на различных уровнях. За их введение для юрлиц проголосовали лишь 30% присутствующих на сессии, для физлиц — 23%. Спикеры подчеркнули, что подобный инструментарий, безусловно, необходимо иметь в запасе, однако использовать его нужно крайне аккуратно и сейчас прибегать к нему нет необходимости.

На сессии выступили первый заместитель Министра экономического развития РФ Илья Торосов, первый заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский, первый заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин и Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.