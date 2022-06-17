В мае выдано 29,5 тыс. автокредитов

Это на 53,3% больше чем в апреле, но на 59,1% меньше, чем в феврале.

По данным Национального бюро кредитных историй (есть у SIA.RU), в мае 2022 года в России было выдано 29,5 тыс. автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) или на 53,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в апреле 2022 года – 19,2 тыс. ед.). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в мае 2022 года, напротив, «упало» на 66,7% (в мае 2021 года – 88,5 тыс. ед.), а по сравнению с «досанкционным» февралем – на 59,1% (в феврале 2022 года – 72,2 тыс. ед.).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в мае 2022 года выдано в:

Москве (2,20 тыс. ед.),

Московской области (1,84 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (1,58 тыс. ед.),

Татарстане (1,50 тыс. ед.)

Башкортостане (1,29 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем в мае 2022 года рост выдачи автокредитов был отмечен практически во всех регионах РФ. При этом самое серьезное увеличение зафиксировано в:

Калужской обл. (+98,1%),

Тульской обл. (+91,7%),

Алтайском крае (+73,8%),

Ханты-Мансийском АО (+67,6%),

Волгоградской обл. (+61,8%).

«После падения в марте-апреле, в мае наметилась тенденция к некоторому восстановлению сегмента автокредитов, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом существенный рост выдачи в мае по сравнению с апрелем объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. Подтверждает это и увеличение спроса на кредитные ресурсы. По сравнению с предыдущим месяцем, в мае количество обращений граждан за автокредитами выросло почти на треть. Также стоит отметить, что некоторому восстановлению сегмента автокредитов способствует активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей. В свою очередь, кредитование на покупку новых автомашин продолжает сокращаться. При этом риск-менеджмент банков продолжает придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан, и предоставляет розничные кредиты только тем из них, у кого значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) находится на достаточно высоком уровне».