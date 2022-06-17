России объявлена масштабная кибервойна – Сбер

Одним из центральных событий Петербургского международного экономического форума стала собственная панельная сессия Сбера «Милитаризация киберпространства: как пройти идеальный шторм». На ней выступил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он дал оценку процессам, проистекающим сегодня в мировой киберсреде, рассказал о необходимых мерах обеспечения государственного киберсуверенитета.

По словам Станислава Кузнецова, анализ, проведенный специалистами Сбера и его дочерней компании BI.ZONE, позволяет с полным основанием утверждать, что сегодня в киберпространстве уже далеко не стадия так называемого идеального шторма, а идёт объявленная России масштабная кибервойна. Основной удар наносится с территории Украины, превратившейся в международный террористический центр. При этом в хорошо спланированных и организованных военных кибердействиях одновременно участвует более 100 тысяч человек, а в целом задействовано около 330 тысяч подготовленных специалистов из разных стран.

Спикер отметил, что рост киберпосягательств на бизнес многократен: с начала специальной военной операции он вырос в 15 раз. Под ударом — госорганы, финансовый сектор, авиакомпании, энергетические и нефтегазовые компании, интернет-ретейл, логистические компании. И если в финансовом секторе, особенно в первые дни после начала СВО совместными усилиями регулятора и банков удалось избежать паники, к сожалению, ряд компаний из других секторов структуры к режиму кибервойны оказался не готов. Хакеры «ломают всё что взламывается, используют любую уязвимость». В результате DDoS-атак неработоспособными в течение часа и более оказались сервисы 87 крупных организаций страны. Среди наименее защищённых оказались средства массовой информации, после взлома на сайтах которых размещалась антироссийская пропаганда.

Наряду с атаками на госсектор и бизнес, отдельным направлением кибервойны Станислав Кузнецов указал нападения на граждан. При этом широко применялась и применяется фейковая информация.

Станислав Кузнецов привел данные по телефонному мошенничеству. В начале 2022 года по официальным данным рост подобных преступлений ожидаемо составил 15%, однако с началом СВО эта активность резко снизилась и упала до нулевой отметки. Через месяц рост возобновился и достиг имевшегося ранее уровня с тенденцией дальнейшего повышения. Одновременно с атаками на граждан России наметилась новая тенденция: в фокусе преступников уже находятся иностранные подданные и беженцы.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В кибервойне у противника есть цели: сломать критически важную инфраструктуру, посеять панику у населения, вызвать хаос. Эти цели не достигнуты. Потому что мы объединяем усилия внутри страны и понимаем, что кибербезопасность — это не статья дополнительных расходов, а приоритетное направление в деятельности государства, организаций и бизнеса».

Модерировала дискуссию генеральный директор Агентства оптимальных юридических решений Екатерина Гордон. В числе выступавших: Игорь Ляпунов, вице-президент по информационной безопасности, ПАО «Ростелеком»; Татьяна Матвеева, начальник Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи; Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; Артем Шейкин, Член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству; Александр Моисеев, заместитель генерального директора, АО «Газпром-медиа Холдинг»; генеральный директор, Rutube.