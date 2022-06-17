«Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь». Олег Дерипаска поздравил шелеховских врачей с профессиональным праздником

В преддверии Дня медицинского работника основатель РУСАЛа передал подарки и поздравления коллективу «Медицинского центра помощи и спасения», рассказали SIA.RU в компании.

Несмотря на спад заболеваемости коронавирусом, врачи «Медицинского центра помощи и спасения» в Шелехове по сей день сражаются с коварной болезнью. Под постоянным наблюдением пациенты получают необходимую помощь в полном объеме, проходят обследования на современном оборудовании.

В благодарность за труд в свой профессиональный праздник сотрудники «Медицинского центра помощи и спасения» в Шелехове получили подарки и теплые поздравления от основателя РУСАЛа Олега Дерипаски.

Оксана Вельм, главный врач Шелеховской районной больницы:

– Работа у врачей и медицинского персонала непростая, а иногда и очень тяжелая. Благодарим Олега Владимировича Дерипаску за постоянное внимание и поддержку, в каждый праздник мы чувствуем его заботу! Мы, в свою очередь, всегда готовы прийти на помощь!

«Медицинские центры помощи и спасения» построены по инициативе промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаски в семи городах Урала и Сибири в 2020 году. За время работы они приняли порядка 17 тысяч пациентов с тяжелой формой пневмонии.