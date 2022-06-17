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Российские застройщики ищут новых поставщиков лифтов

Ранее с рынка ушли зарубежные компании Schindler, Thyssen, Kone и Otis, сообщают «Известия».

«Сейчас находимся в процессе обсуждения с контрагентами вопросов о поставках лифтового оборудования: взамен немецких лифтов мы ведем переговоры с производителями из Азии, Греции, Турции, а также премиальными линейками российских компаний», — рассказал руководитель Forma Илья Чепрасов.

ГК «Гранель» сейчас рассматривает лифтовое оборудование от китайских производителей, сообщил вице-президент группы Александр Кушнарев. По его словам, оно дешевле прежней европейской линейки на 15–20%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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