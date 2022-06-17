Губернатор Красноярского края и глава ИНК Яков Гинзбург обсудили перспективы сотрудничества

Губернатор Красноярского края Александр Усс и генеральный директор Иркутской нефтяной компании (ИНК) Яков Гинзбург провели рабочую встречу в рамках Петербургского международного экономического форума-2022. Участие в переговорах также принял управляющий директор по правовой работе и региональной политике ИНК Евгений Милов, рассказали SIA.RU в компании.

Стороны обсудили работу компании в Красноярском крае и перспективы реализации инвестиционных проектов.

«Сейчас вы стоите на пороге серьезных шагов в части своей деятельности на территории края. Поэтому сейчас важно встретиться и обсудить оперативные задачи и перспективные проекты компании», – отметил Александр Усс, открывая встречу.

Яков Гинзбург отметил, что в Красноярском крае компания владеет 23 лицензионными участками: в Эвенкийском, Кежемском и Богучанском районах. В настоящее время в регионе ИНК проводит геологоразведочные работы.

«Мы начали свою работу в Красноярском крае с геологоразведки и уже инвестировали порядка восьми миллиардов рублей. В рамках нашей деятельности мы придерживаемся принципов рационального природопользования, внимательно относимся к экологии и социальным вопросам в регионах присутствия», – сообщил Яков Гинзбург.

Так, по словам главы ИНК, компания на постоянной основе помогает родовым общинам КМНС и принимает активное участие в значимых мероприятиях Красноярского края: поддерживает Конгресс эвенков, оказывает благотворительную помощь медучреждениям.