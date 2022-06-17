Клиенты Сбербанка смогут в июле снизить ставку по дорогой ипотеке, полученной весной 2022

В июле клиенты смогут снизить процентную ставку по действующему ипотечному кредиту, полученному в Сбербанке весной 2022 года по высоким ставкам. Как отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв в ходе Петербургского международного экономического форума, снижение будет доступно по всем ипотечным кредитам, полученным в банке в период с 1 марта 2022 года по 30 мая 2022 года включительно со ставкой от 13,9%. Исключение — госпрограммы.

Ограничений по максимальной сумме кредита нет, а ставка будет снижена до уровня ставки по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 п. п.

Это предложение будет носить ограниченный характер, которым можно воспользоваться только один раз.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Ипотека остаётся основным инструментом, который помогает нашим клиентам решить их жилищный вопрос. Предоставляя заёмщикам возможность уменьшить процент по ранее взятой ипотеке, Сбер ставит перед собой решение важной задачи — облегчить их финансовую нагрузку».