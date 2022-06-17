Путин: cтавку по льготной ипотеке следует снизить до 7%

Ставку по льготной ипотеке необходимо снизить до 7%, – заявил президент России Владимир Путин во время своего выступления на ПМЭФ. По его мнению, такая возможность есть.

При этом глава государства подчеркнул, что воспользоваться льготной программой следует до конца 2022 года, потому что потом срок действия программы истекает.

Напомним, что cейчас ставка по льготной ипотеке составляет 9%. Размер лимита ипотечного кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличился до 12 млн рублей. Для остальных регионов – с 3 млн до 6 млн рублей. Первоначальный взнос составляет 15%, максимальный срок кредита составляет 30 лет.