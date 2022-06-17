Президент России назвал утверждения про «путинскую инфляцию» на Западе глупостью

Президент России Владимир Путин считает рост цен и проблемы в энергетике результатом ошибочной политики Соединенных Штатов и Евросоюза. По его мнению, спецоперация имела незначительное для этого значение.

– Вы уж меня извините, я не люблю, себя упоминать, но все мы слышим про "путинскую инфляцию" на Западе, на кого это рассчитано? На тех, кто читать и писать не умеют, – заявил Путин на ПМЭФ.

Проблема высокой инфляции в печатном станке. Он отметил, что «роль Америки изменилась кардинально: печатает деньги и перетягивает на себя товарные потоки».