В Братске намерены построить стекольный завод

Инвестором выступит РУСАЛ, для которого Иркутская область является якорным регионом. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на ПМЭФ между правительством Иркутской области и компанией РУСАЛ подписано соглашение о сотрудничестве в целях социально-экономического развития региона.

– Компания – ответственный партнер всегда и во всех проектах. Роль региона и власти заключается в содействии и сохранении существующих условий хозяйствования. К подписанию соглашения мы шли очень долго, и сегодня Иркутская область готова создать условия для того, чтобы реализовать этот значимый не только для Приангарья, но и для всей страны проект. Мы заинтересованы в том, чтобы молодые специалисты участвовали в проектировании, строительстве этого объекта, а в дальнейшем использовали свои знания на предприятии, которое, безусловно, станет одним из знаковых в регионе, – подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как отметила вице-президент РУСАЛа Елена Безденежных, для компании Иркутская область является якорным регионом.

– РУСАЛ всегда был надежным партнером Иркутской области во многих проектах социально-экономического развития региона. Создание стекольного производства - это новый вид деятельности для нас, и новые перспективы для жителей Братска. Завод обеспечит не только рабочие места, но и даст свежий импульс дальнейшему развитию области, – сказала Елена Безденежных.

В настоящее время уже прорабатываются вопросы использования сырья для нового производства. В частности, рассматривается вариант получения кварцевого песка, пригодного для использования в стекловаренной отрасли, из сырья с Северо-Тулунского месторождения. Предполагается, что на заводе будут выпускать тару для лекарственных средств.