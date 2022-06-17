Глэмпинг планируют построить в Байкальске

На берегу Байкала рассматривают возможность строительства современного глэмпинг-отеля. Инвестор готов вложить 118 млн рублей, глэмпинг появится в городе Байкальске. Это предусмотрено в рамках соглашения о сотрудничестве, которое сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписали Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ООО «Под небом Байкал» Антон Сержантов.

Документ предусматривает сотрудничество сторон в целях создания благоприятных условий для социально-экономического развития Иркутской области, в том числе по вопросам создания и развития туристической инфраструктуры на территории региона.– Перед Правительством Иркутской области стоит важная задача по созданию и развитию качественной туристической инфраструктуры. Мы готовы оказывать содействие инициаторам инвестиционных проектов в этой сфере и работаем с ними на всех этапах реализации. Уверен, что наше сотрудничество– это начало большой совместной работы по созданию на территории Иркутской области экологичной туристической инфраструктуры, – подчеркнул Губернатор Игорь Кобзев.– В рамках подписанного сегодня соглашения компания планирует обустроить на берегу Байкала комфортный глэмпинг с объемом инвестиций 118 млн рублей. Также это позволит создать около 40 рабочих мест, – уточнил генеральный директор ООО «Под небом Байкал» Антон Сержантов.Компания ООО «Под небом Байкал» – дочернее предприятие ООО «Родной туризм», которое ведет деятельность в сфере строительства туристической инфраструктуры. В Подмосковье уже несколько лет действует глэмпинг, обустроенный этой компанией, он пользуется популярностью среди отдыхающих, желающих оставаться поближе к природе и при этом иметь возможность пользоваться всеми условиями комфортного размещения. Глэмпинг несколько раз был признан лучшим в конкурсе правительства Московской области.