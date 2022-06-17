Новые мощности для производства полимерных труб создадут в Приангарье

«Группа Полипластик» планирует создать на территории Иркутской области дополнительные мощности для производства полимерных труб. Объем инвестиций составит 400 млн рублей. Предполагается создание 50 новых рабочих мест. Соглашение о сотрудничестве в сфере оказания коммунальных услуг и поставки коммунальных ресурсов, в том числе в сферах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения в целях социально-экономического развития Иркутской области подписали правительство региона и ООО «Группа Полипластик.

– Правительство региона заинтересовано в привлечении инвестиционных ресурсов в целях модернизации коммунальной инфраструктуры и создания современной, надежной и безопасной системы коммунального хозяйства. Уверен, что наше сотрудничество позволит решить эти задачи, – подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Группа Полипластик» является крупнейшим в России и СНГ производителем полимерных трубопроводных систем для наружных сетей объектов коммунальной инфраструктуры с обширным опытом реализации инвестиционных проектов в этой сфере. В том числе в городе Ангарске расположен Иркутский трубный завод, который входит в группу компаний.