Сбербанк начал прием заявок на льготную ипотеку под 7% годовых

Сбербанк начал прием заявок на льготную ипотеку по новым условиям, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в кулуарах ПМЭФ.

– Сегодня Сбербанк начинает предварительный прием заявок на обновленную программу льготной ипотеки, которая была анонсирована президентом России, – отметил Кирилл Царев.

Ранее, выступая на ПМЭФ, президент Владимир Путин заявил, что ставку по льготной ипотеке необходимо снизить до 7%. По его мнению, такая возможность есть. Напомним, что сейчас ставка по льготной ипотеке составляет 9%. Размер лимита ипотечного кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличился до 12 млн рублей. Для остальных регионов – с 3 млн до 6 млн рублей. Первоначальный взнос составляет 15%, максимальный срок кредита составляет 30 лет