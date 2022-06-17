Банки готовы поддержать запуск промышленной ипотеки под 5%

Владимир Путин предложил запустить в России льготную промышленную ипотеку со ставкой 5% годовых. Об этом президент объявил ПМЭФ. Президент назвал промышленную ипотеку принципиально новым инструментом, который позволит российскому бизнесу быстро развернуть выпуск необходимой продукции. Банки заявили о готовности подключиться к проработке вопроса.

Речь идет о льготных долгосрочных кредитах для предприятий, которые планируют купить готовые площади для производства.

– Прошу правительство, не затягивая, проработать все детали с банковским сектором России, чтобы уже в ближайшее время промышленная ипотека заработала в полном объеме, – подчеркнул Владимир Путин.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах ПМЭФ сообщил, что Сбер вместе с Правительством РФ и ЦБ взял в проработку задачу по предложению своим клиентам промышленной ипотеки, которую предложил президент России.