Турмаршруты в Тажераны, Бугульдейку и другие места закрыли в Приангарье из-за пожаров

Несколько туристических маршрутов с 17 июня закрыли для посещения в Иркутской области из-за пожаров, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

«Из-за высокого класса пожарной опасности (4-ый из 5 возможных) 17 июня 2022 года остановлена выдача разрешений на посещение Прибайкальского национального парка по турмаршрутам: "д. Бугульдейка – Падь Большая Марта – д. Петрова", "Тажераны", "п. Тырган – урочище Саган-Заба", "Черноруд – д. Сарма – д. Курма"», – говорится в сообщении.

По-прежнему недоступны для посетителей маршруты на Кругобайкальской железной дороге – «О.п. Переезд – КБЖД», «2кв – «Камни Потайные» – 92 кв.», «Порт Байкал», «Кругобайкальская железная дорога» из-за высокой сезонной концентрации медведей в береговой полосе, а также маршрут «Камень Черского» – из-за подготовки к проведению работ по организации инфраструктуры и выполнению требований безопасности.