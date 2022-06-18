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Мэр Ангарска за 2021 год увеличил доходы в 15 раз и заработал 118,7 млн рублей

Мэр города Ангарска Иркутской области Сергей Петров за 2021 год заработал 118,7 млн рублей – это в 15 раз больше, чем годом ранее, следует из декларации со сведениями о заработках главы территории.

За 2020 год Петров заработал 7,8 млн рублей. Сейчас ему принадлежат по половине земельного участка площадью 800 квадратных метров, дома 628 квадратов, нежилого здания в 375 квадратных метров, а также гараж. Кроме того, мэр в 2021-м обзавелся автодомом HOBBY K60FS.

Супруга главы Ангарска в 2021 году увеличила доходы почти в 5 раз, до 4,1 млн рублей. Ей принадлежат полдома в 628 квадратных метров и легковой автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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