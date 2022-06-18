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Режим ЧС ввели в Бодайбинском районе Приангарья из-за пожаров

Режим ЧС ввели на территории города Бодайбо и района  в лесах муниципального характера  с 10 часов 18 июня, сообщает пресс-служба администрации.

«В лесах муниципального характера установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, за исключением случаев, связанных с проведением определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах», – говорится в сообщении.

Сейчас на территории муниципалитета имеются не локализованные лесные пожары в 200 гектаров и более, они действуют более 3 суток с момента обнаружения. Установлен пятый – чрезвычайный класс пожарной опасности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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