Медведя встретили туристы на популярной тропе от Листвянки до Больших Котов

Туристы встретили медведя на Большой байкальской тропе, которая соединяет Листвянку и Большие коты в Иркутской области, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Фото «Заповедного Прибайкалья»

«Косолапый объявился на одном из самых популярных и массово посещаемых участков, на отрезке между поселками Листвянка и Большие Коты. Самого хищника и его следы заметили разные группы туристов. Все встречи и наблюдения произошли в районе пади Смородовая», – рассказали представители Прибайкальского национального парка.

Несмотря на случившееся, причин для закрытия маршрута в дирекции природоохранного учреждения пока не видят, а сотрудники научного отдела просят посетителей национального парка придерживаться определенных правил: не задерживаться на тропе до сумерек и темноты, не оставлять после себя еду и мусор, не делать селфи на фоне хищника. При правильном поведении, по словам специалистов, можно избежать неприятностей.