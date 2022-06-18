РСХБ на ПМЭФ-2022: Устойчивое развитие сельского хозяйства может стать драйвером российской ESG-повестки

Директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка в рамках дискуссионной панели «Устойчивое сельское хозяйство приоритет государства и бизнеса» на 25-м Петербургском международном экономическом форуме выделила ключевые точки для ускоренного развития АПК.

«В России уже сейчас существует достаточное количество перспективных и практически готовых к промышленному внедрению разработок. Научно-исследовательские институты в отрасли сельского хозяйства генерируют огромный технологический потенциал. Прорывное развитие АПК невозможно без применения современных технологий, а они, в свою очередь, не появятся в реальном секторе экономики без достаточного объема инвестиций. Мы сможем значительно ускорить рост сельского хозяйства, если создадим внутри страны все необходимые условия для работы ученных. Россельхозбанк со своей стороны открывает и развивает площадки для того, чтобы профильный бизнес уже сейчас увидел пользу от внедрения технологий и активно знакомился с агротех-стартапами и талантливыми молодыми специалистами. И тогда в течение буквально 5-6 лет то, что нам кажется сегодня отдаленным будущим, станет для нас успешным настоящим», – отметила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

По мнению представителя РСХБ, одна из важнейших технологий для развития АПК – это big data. Без аналитики на основе больших данных невозможно выделить устойчивые к внешним факторам сорта растений и создавать новые формы удобрений, которые наиболее эффективно могли бы извлекать полезные вещества из почвы и питать сельскохозяйственные культуры.

Елена Батурова считает важным для устойчивого развития АПК и развитие микро- и малого бизнеса. Фермерские хозяйства благодаря цифровой платформе банка Свое Фермерство могут бесплатно получать и внедрять технологические решения. Это позволяет сконцентрироваться на доведении до потребителя качественного конечного продукта. Для постоянного обмена опытом на платформе действует сервис АгроМедиа, в рамках которого профессионалы отрасли обсуждают новинки сельского хозяйстве в ходе прямых видеоэфиров.

Третьим важнейшим фактором для постоянного роста АПК представитель РСХБ считает образование, именно для формирования кадрового потенциала сельского хозяйства банк совместно с партнерскими аграрными вузами формирует понятный путь построения карьеры в АПК от момента окончания школы до получения первого предложения от работодателя.

«Все понимают, насколько важно сельское хозяйство, потому что это основа продовольственной безопасности, но далеко не все понимают, насколько интересна работа в АПК. Мы показываем школьникам и студентам, что работа в агросекторе далеко не всегда связана с работой в полях, сейчас это все более высокотехнологичная сфера, которая требует все больше квалифицированных специалистов с разнообразным опытом», – пояснила Елена Батурова.

Соблюдение этих принципов устойчивого развития АПК позволит сельскому хозяйству стать драйвером развития внутрироссийской ESG-повестки, резюмировала представитель РСХБ.