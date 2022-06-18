Межрегиональный шахматный турнир «Территория будущего» на призы ИНК открылся в Иркутске

Межрегиональный шахматный турнир на призы Иркутской нефтяной компании «Территория будущего» проходит в Иркутске 18-19 июня 2022 г. В программе – соревнования по молниеносным шахматам, между сборными командами, а также сеанс одновременной игры для детей с международным гроссмейстером.

На торжественном открытии присутствовали председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев, министр спорта региона Павел Богатырев, представители ИНК, Федерации шахмат Иркутской области, сильнейшие шахматисты области и Красноярского края.

– Уважаемые земляки и гости нашего города! На мой взгляд, шахматы не только игра. Это искусство и наука. Сама культура игры доказывает, что шахматы – не просто спорт. Сегодня ИНК и Федерация шахмат Иркутской области проводят в областном центре шахматный турнир. Пусть все игроки максимально покажут свои возможности, а участники и гости турнира получат настоящее спортивное удовольствие, – поприветствовал гостей председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Министр спорта Иркутской области Павел Богатырев вручил приветственный адрес губернатора Игоря Кобзева и также поздравил участников со стартом игр: «Считаю, что шахматы не только гимнастика для ума, они формируют характер. Человек, играющий в шахматы, тем более на высоком уровне, умеет просчитывать свои действия, видеть на несколько шагов вперед. Участникам игр хочу пожелать спортивной удачи, ведь в любом виде спорта это необходимая составляющая».

– Приветствую участников турнира, болельщиков и зрителей трансляции! Межрегиональный статус сегодняшнего мероприятия вполне логичен: Иркутская нефтяная компания работает не только в Иркутской области, но и в Красноярском крае, в Саха Якутии. Идея организации шахматных соревнований родилась давно. Мы проводили множество турниров на корпоративном уровне, в компании – несколько десятков шахматистов, играют и на промысле. В Усть-Кутском районе ИНК создает газохимический кластер, который включает в себя строительство нескольких заводов, планируем построить современный микрорайон для 3 тысяч человек – специалистов с семьями. «Территория будущего» – наш бренд, пример того, как небольшой город на севере региона может стать точкой притяжения. Надеемся, что и турнир станет ежегодным событием, привлекающим все большее число участников, – выступил с приветственной речью генеральный директор ИНК Яков Гинзбург.

18 июня в формате мероприятия проходит матчевая встреча сильнейших шахматистов Иркутской области и Красноярского края: Дмитрий Оболенских, Александр Шёлк, Антон Шомоев, Александр Широковский, Яков Гинзбург, Валентин Крон; Александр Пискунов, Дмитрий Хегай, Дмитрий Аниконов, Сергей Заблоцкий, Владислав Михель, Андрей Великосельский.

19 июня состоится товарищеский матч сборных команд ИНК и СУЭК. Также международный гроссмейстер Дмитрий Хегай проведет сеанс одновременной игры для детей.