Эхирит-Булагатский район оказался в ТОП-3 по заболеваемости ковидом за сутки в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, в тройку лидеров по заболеваемости за сутки вошли Иркутск, Эхирит-Булагатский район и Ангарск.

В Иркутске заразились 12 человек, на двух других территориях – по шесть. На ряде других территорий зафиксировано менее четырех случаев. На большинстве – не заболел никто.

Всего в области за день заболели 49 человек, выздоровел – 61. Число госпитализированных сократилось на 28, до 249. От коронавируса за день не умер никто.