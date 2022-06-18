Путин: Байкальск нужно сделать визитной карточкой российского экологического туризма

Президент России Владимир Путин 17 июня в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума высказался о проекте комплексного развития Байкальска. По мнению главы государства, город необходимо сделать визитной карточкой российского экологического туризма.

«Особо отмечу задачу по сбережению и сохранению Байкала. В частности, на это нацелен уникальный проект комплексного развития города Байкальска, который должен стать эталоном рачительного, эколого-ориентированного хозяйства. Задача – не только ликвидировать накопленный вред природе от деятельности Байкальского БЦБК, но и вывести город на принципиально иной уровень жизни, сделать его визитной карточкой российского экологического туризма. Проект должен быть реализован с привлечением самых передовых технологий и экологически чистых источников энергии», – заявил президент.

Проект комплексного развития Байкальска сформирован в формате стратегического мастер-плана, отражающего видение Байкальска до 2030 и 2040 годов как города, комфортного для жизни и работы.

В первую очередь здесь планируется реализовать проекты по развитию социальной инфраструктуры – объектов образования и здравоохранения, расселение из ветхого и аварийного жилья, модернизация и строительство инженерной, транспортной инфраструктуры, инфраструктуры связи и современные цифровые сервисы.