Ангарской школе присвоили имя погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева

Ангарской школе № 39 присвоено имя Героя Российской Федерации, генерала армии Евгения Зиничева, погибшего в 2021 году, – соответствующее постановление подписал мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

«Школа № 39 – первая в Иркутской области, где в 2004 году были открыты кадетские классы по профилю МЧС. За 18 лет работы здесь сложилась система обучения и гражданско-патриотического воспитания, способствующая осознанному профессиональному самоопределению школьников. За эти годы выпускниками кадетских классов уже стали 635 ребят. 37 выпускников выбрали службу в структуре МЧС России, восемь человек служат на территории Ангарского округа», – говорится в сообщении.

Образовательное учреждение неоднократно становилось победителем всероссийских конкурсов. Школа внесена в Национальный реестр ведущих образовательных учреждений России и Всероссийскую Книгу Почета.

Напомним, генерал армии Евгений Зиничев, глава МЧС России, погиб в сентябре 2021 года на 55-м году жизни под Норильском, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, который искал места для съемок своего нового фильма. Документалист поскользнулся и сорвался со скалы, генерал мгновенно бросился на помощь. Он прыгнул в воду и разбился о выступавший камень. Александр Мельник также погиб. В Красноярский край Евгений Зиничев прибыл на ведомственные учения. Звание Героя Российской Федерации присвоено ему посмертно.