Пьяный водитель Audi пытался дать взятку полицейскому в 205 тыс. рублей в Иркутской области

Водитель автомобиля Audi, будучи пьяным, пытался дать полицейскому деньги – 205тысяч рублей, чтобы избежать наказание, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Инцидент произошел в поселке Чунский. Во время патрулирования инспекторы ДПС остановили иномарку, за рулем которой находился 34-летний местный житель с признаками опьянения. «Для того чтобы избежать привлечения к ответственности мужчина передал полицейскому 205 тысяч рублей. Сотрудник полиции от денежных средств отказался и сообщил руководству о склонении его к коррупционному преступлению», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки», санкции которой предусматривают до 12 лет лишения свободы. Оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.