Иномарка въехала в колонну здания госуниверситета в Иркутске

Автомобиль Toyota Mark-2 въехал в колонну здания бывшего института иностранных языков – нынешнего госуниверситета в Иркутске, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Фото Госавтоинспеции Иркутска

Инцидент произошел сегодня ночью. Установлено что 26-летний водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в архитектурную конструкцию на улице Ленина. "Помимо водителя в салоне легковушки находились еще двое пассажиров, одна из которых 16-летняя девушка. В результате ДТП все участники были доставлены в медицинское учреждение", – рассказали в пресс-службе.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. К расследованию подключилась комиссия по делам несовершеннолетних – за нарушение комендантского часа несовершеннолетней ее родителям грозят санкции.