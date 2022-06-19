Мошенники под видом специалистов по инвестициям обманули пенсионера из Усть-Илимска на 900 тыс. рублей

Пенсионер из города Усть-Илимска Иркутской области перевел 900 тысяч рублей мошенникам, которые назвались представителями инвестиционной платформы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Установлено, что мужчина зарегистрировался на интернет-площадке, наименование которой аналогично названию известной компании. После регистрации жителю Приангарья перезвонила девушка и запросила его данные, а также сообщила, что закрепила за ним персонального аналитика – человека, который предложил создать инвестиционный портфель.

«Уговаривая вложить крупную сумму, лжеаналитик стал внушать мужчине, насколько это выгодно и перспективно. Поверив ему, пенсионер переводил деньги на указанные помощником счета», – говорится в сообщении.

В дальнейшем мужчина вывел часть суммы, что еще больше убедило его в заработке и подтолкнуло к более крупным вложениям. Однако через несколько дней «инвесторы» сообщили о неуплаченном налоге, который потребовалось срочно оплатить, а в дальнейшем стали выдвигать еще больше требований, придумывая несуществующие страховки и комиссии.

Позже пенсионер попросил вернуть ему депозит, однако специалисты по инвестициям делать этого не стали и игнорировали мужчину. Обманутый, поняв, что стал жертвой мошенников, обратился в правоохранительные органы.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.