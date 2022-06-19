Пивоваренный завод Heineken продолжит работать в Иркутске, несмотря на уход компании из РФ

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что проработавший в Иркутске 17 лет завод Heineken продолжит работу, несмотря на уход компании из России.

«Главный итог встречи [с исполнительным директором компании Heineken в России Гергиосом Полименакосом] – пивоваренный завод продолжит работать в Иркутске. На нем трудятся более 130 человек Иркутского района, и мы не вправе оставить их без работы», – сказал Кобзев.

Нидерландский концерн Heineken приостанавил производство и реализацию пива под брендом Heineken в России вскоре после начала спецоперации на Украине. Заводы покинувшей РФ организации продолжат работать и выпускать пиво под другими брендами.