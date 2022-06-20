Доходы мэра Усолья-Сибирского выросли в 1,4 раза за 2021 год

Мэр города Усолья-Сибирского Иркутской области Максим Торопкин за 2021 год заработал 3,7 млн рублей – это в 1,4 раза больше, чем в 2020-м, следует из данных в декларации о доходах.

Список принадлежащего ему имущества остался неизменным – мэр владеет только автомобилем Nissan X-Trail. Недвижимости в собственности у него нет, в пользовании – квартира площадью 49,8 квадратных метра.

Доходы супруги главы администрации почти не изменились – за 2021 год она заработала 1,1 млн рублей. Имуществом она владеет тем же – земельным участком площадью 2 тысячи квадратных метров.