Александр Ведяхин на ПМЭФ-2022: искусственный интеллект повышает эффективность рабочих процессов в 5-7 раз

На Петербургском международном экономическом форуме завершилась сессия «Искусственный интеллект: кадры, технологии, перспективы», в которой принял участие первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Участники дискуссии обсудили задачи России в развитии искусственного интеллекта, с учётом того, что в ближайшие пять лет порядка 60% всех крупных компаний в мире трансформируют свои бизнес-процессы, опираясь на решения на базе ИИ. А также ответили на вопросы: как обеспечить дальнейший быстрый рост ИИ-технологий в России в текущих экономических условиях? Насколько ИИ способен помочь компаниям в вопросе повышения эффективности процессов? В какие тренды сейчас бизнес верит больше всего? Как обеспечить эту сферу высококвалифицированными кадрами? Как можно выстроить концепцию непрерывного образования для специалистов в области ИИ и что для этого делается?

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Главный тренд в развитии искусственного интеллекта сейчас — это так называемые 3М: мультимодальность, мультизадачность и мультиязычность. Мы в Сбере исследуем это направление в нашем проекте Fusion Brain и видим, как модели, натренированные, например, на картинках, на 10% эффективнее решают и финансовые задачи. Кроме того, ИИ повышает эффективность любых рабочих процессов в 5–7 раз. ИИ уже принёс Сберу 100 млрд рублей в 2020 году, 205 млрд рублей в 2021, и в этом году, по прогнозам, с учётом того, что это кризисный год, принесёт 230–250 млрд рублей».

Александр также отметил, что сегодня существует проблема нехватки кадров. По статистике, на данный момент в России есть около шести тысяч специалистов высокого класса. А бизнесу, для того чтобы закрыть все потребности, нужно 10–15 тысяч высокопрофессиональных Data Scientist.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«У нас сейчас действует огромное количество программ по обучению и переобучению специалистов, но в них участвуют в общей сложности три тысячи человек. Что делать? Ускорять переобучение на корпоративном уровне, и Сбер в том числе этим активно занимается».

В обсуждении также приняли участие Александр Кулешов, ректор СколТех; Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs; Василий Номоконов, член правления, исполнительный директор «СИБУР»; Андрей Травников, губернатор Новосибирской области; Антон Федчин, руководитель Одноклассников. Модерировала встречу Татьяна Наумова, руководитель проектов телекомпании НТВ.