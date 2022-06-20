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Сбербанк и Республика Саха (Якутия) договорились о сотрудничестве в сфере ESG

В рамках Петербургского международного экономического форума Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ESG.

Взаимодействие Сбера и республики будет направлено на развитие инициатив устойчивого развития: снижение выбросов загрязняющих веществ; внедрение передового опыта и технологий для снижения негативного влияния на природу; принципов экономики замкнутого цикла, а также включение образовательных программ и программ повышения квалификации в сфере устойчивого развития для сотрудников отраслевых компаний.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

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«ESG-повестка по-прежнему остаётся актуальной для нашей страны. Сбер в рамках своих компетенций как крупнейшего финансового института страны, лидера ESG-трансформации и дальше планирует вносить свой вклад, в том числе в создание отечественной ESG-инфраструктуры. Наше сотрудничество с Правительством Якутии будет направлено на достижение и развитие инициатив устойчивого развития, а также на социальную составляющую в стратегии развития данного региона». 

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия):

«Сбербанк и созданная им экосистема делает очень много для поддержки малого и среднего бизнеса, для развития предпринимательства, для внедрения в нашу жизнь инновационных технологий. Множество полезных цифровых сервисов было создано именно Сбербанком. В этой связи сотрудничество и взаимодействие со Сбером являются крайне необходимыми для Республики Саха (Якутия), особенно для дальнейшего развития якутской модели креативной экономики, которую мы формируем, и с учётом необходимости дальнейшего улучшения инвестиционного климата в республике».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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