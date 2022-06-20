На ПМЭФ Игорь Кобзев подписал соглашение с РГУД

В рамках Петербургского международного экономического форума Правительство Иркутской области заключило соглашение с Российской гильдией управляющих и девелоперов. Соответствующий документ подписали Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и вице-президент некоммерческого партнерства Андрей Степаненко.

– Создавая комфортную бизнес-среду для предприятий, мы способствуем повышению эффективности их работы, способствуем экономическому росту России. Основная цель подписания данного соглашения – сотрудничество для формирования благоприятной экономической, инвестиционной и социальной обстановки в Иркутской области, в том числе в сфере недвижимости. Кроме того, мы сегодня меняем подход к жилищному строительству. Работаем над проектами комплексного развития территорий, что интересно и жителям, и инвесторам, – отметил Игорь Кобзев.

– Управляющим компаниям и девелоперам интересна Иркутская область. В первую очередь, это точка роста в Сибири, и мы видим здесь потенциал, здесь можно инвестировать. Ряд компаний уже реализовали свои девелоперские проекты в Иркутске, например, Иркутск-Сити, – сказал Андрей Степаненко.

В рамках соглашения областное правительство и гильдия управляющих и девелоперов намерены развивать сотрудничество в целях эффективного использования инвестиционных ресурсов, стимулирования инвестиционной деятельности, формирования международных интеграционных связей, а такжепривлечение инвесторов федерального уровня для реализации общественно значимых проектов.