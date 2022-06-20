ВТБ заключил первую сделку по программе поддержки приоритетного импорта

ВТБ получил запросы от бизнеса по программе льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции на 107 млрд рублей и уже заключил по ней первую сделку с клиентом. Финансирование банка на 5 млрд рублей получит один из крупнейших производителей химических средств защиты растений и семян в стране АО «Щелково Агрохим» (Московская область).



«ВТБ нацелен на комплексную поддержку российского бизнеса в новых логистических реалиях. Для этого мы используем все доступные механизмы финансирования, в том числе основные инструменты господдержки. Новая программа поможет предприятиям разных отраслей на льготных условиях получить финансирование закупок стратегически важной продукции. Это необходимо для сохранения ими стабильности производственных процессов и обеспечения населения качественными товарами», − отметил в рамках ПМЭФ-2022 Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.



«ВТБ всегда оперативно реагирует на меняющиеся обстоятельства в различных отраслях и накопил значительный опыт работы в рамках госпрограмм. Сейчас критически важно „пересобрать“ цепочки поставок не только товаров, но и комплектующих, необходимых для отечественного производства. Рассчитываем, что наша совместная работа с Минпромторгом по этой программе позволит обеспечить непрерывность производства в важнейших отраслях», — подчеркнул старший вице-президент Виталий Сергейчук.



Правительство РФ запустило программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции в мае этого года. В перечень такой продукции включены продовольственные товары, лекарства, фармацевтические препараты, транспортные средства, строительные материалы, станки, сельскохозяйственные машины, электроника и др. Льготные кредиты предоставляются по ставке не выше 30% от ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта (в текущих условиях 5,85% годовых).



Срок кредита составляет до 12 месяцев для оборотного финансирования и до 36 месяцев − инвестиционного. Максимальная сумма кредита − 10 млрд рублей.