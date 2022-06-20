ВТБ развивает сотрудничество с университетом им. Плеханова

ВТБ и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (РЭУ) подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках ПМЭФ-2022, которое касается реализации совместных инициатив, направленных на формирование научного и кадрового потенциала студентов.

В рамках соглашения о партнерстве ВТБ и РЭУ начнут работу над созданием научных лабораторий и именных аудиторий, организацией совместных мастер-классов и семинаров. ВТБ также планирует обсудить с вузом возможность учреждения именной стипендии для талантливых студентов, которые проявили себя в научной деятельности, связанной с банковской сферой.

Кроме этого банк планирует активно привлекать студентов и выпускников Российского экономического института к своим программам обучения и практикам. В прошедшем году учащиеся вуза успешно прошли оплачиваемые стажировки по проектам ВТБ Юниор, IT Юниор, РОСТ и Школы IT-специалистов.

«ВТБ уделяет особое внимание поддержке образовательной системы, понимая ценность инвестирования в будущих высококлассных специалистов в области экономики и финансов. Мы активно проводим обучающие курсы для студентов, реализуем проекты „Банковская школа ВТБ“ или „Школа управления рисками“, выпускникам и молодым специалистам предлагаем программы стажировок. Плехановский университет является для ВТБ одним из опорных вузов, выпускники которого делают успешную карьеру в банке, поэтому сегодняшнее соглашение только укрепит наше сотрудничество», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Наиболее эффективная модель успешного профессионального обучения — это практика, в ходе которой студенты и выпускники получают именно те навыки, которые они смогут применить в реальной трудовой деятельности, помогут научиться работать в команде и в целом определить для себя дальнейший путь развития. В ходе стажировок, совместных лабораторий и мастер-классов учащимся предоставляется возможность обучаться и перенимать опыт у лучших специалистов. Поэтому мы поддерживаем инициативы ВТБ, направленные на развитие научной жизни вуза, практическую качественную подготовку студентов и непосредственное участие в их трудоустройстве», — отметил ректор ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» Иван Лобанов.

Еще одним возможным совместным пунктом взаимодействия может стать реализация кампусных проектов в университете и его филиалах с целью создания в них единого цифрового пространства.