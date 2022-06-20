Банк "Открытие" изменил условия начисления кешбэка по программе лояльности МАКС

С 1 июля 2022 года по картам Opencard временно изменяется принцип начисления кешбэка за все покупки вне акции «Кешбэк 5% с Opencard» и по любимым категориям.

Временные изменения в условиях начисления кешбэка обусловлены решением Банка России установить с 18 апреля 2022 максимальное значение эквайринговых комиссий для торговых точек на уровне 1%. Выплата кешбэка клиентам банков осуществляется из данной комиссии. С решением можно ознакомиться на сайте ЦБ. Данная мера вводится на ограниченный период, чтобы в текущих экономических условиях дать возможность бизнесу за счет снижения издержек перестроить логистику и производственные процессы.

Поэтому с 1 июля будет установлен кешбэк в размере 1% за все покупки для клиентов без статуса и 1,5% для клиентов со статусом «Плюс». За покупки по любимым категориям клиентов кешбэк будет начисляться в размере 0,5%.

С 1 августа клиенты со статусами Light Премиум и Премиум смогут получать 2% кешбэка, а для клиентов Премиум с активами от 6 млн руб. кешбэк не меняется — 3%.

Для новых клиентов, оформивших Opencard до 10 июля 2022 года, банк «Открытие» проводит акцию и предлагает кешбэк 5% на все покупки, совершенные в течение первых трех месяцев с даты открытия карты. Кешбэк начисляется за все покупки без дополнительных условий — сейчас это самое выгодное предложение на рынке.

Также с 1 августа для премиальных клиентов изменится лимит начисления бонусных рублей — до 5 000 бонусных рублей для Light Премиум и 10 000 бонусных рублей для Премиум. Для клиентов с активами от 6 млн руб. или держателей кредитной карты «Всё что надо» лимит не изменится.

Изменение кешбэка в архивных категориях

Для клиентов, которые до 8 августа 2021 года выбрали любимую категорию «МАКСимум от красоты и здоровья», «МАКСимум от кафе и ресторанов», «МАКСимум от путешествий» или «МАКСимум от транспорта», кешбэк будет начисляться следующим образом:

0,5% за все покупки + 2% за покупки в выбранной категории;

0,5% за все покупки + 3% за покупки в выбранной категории при поддержании статуса «Плюс»

0,5% за все покупки + 4% за покупки в выбранной категории для клиентов со статусом Light Премиум и Премиум с 1 августа.

Подробнее ознакомиться с условиями программы лояльности МАКС можно на сайте банка.